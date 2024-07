Primeiros brindes en Cambados co inicio da 72 Festa do Albariño

Inauguración da LXXII Festa do Albariño © EFE / Salvador Sas Inauguración da LXXII Festa do Albariño © EFE / Salvador Sas Inauguración da LXXII Festa do Albariño © EFE / Salvador Sas Inauguración da LXXII Festa do Albariño © EFE / Salvador Sas Festa do Albariño de Cambados © D.O. Rías Baixas Inauguración da LXXII Festa do Albariño © Xunta de Galicia

Máis de corenta adegas participan este ano na 72 edición da Festa do Albariño de Cambados, que se inaugurou este mércores e que se desenvolverá na localidade ata o vindeiro domingo 4 de agosto.

A mariscadora Victoria Oubiña, coñecida como "A Laranja", foi a protagonista nos primeiros compases desta festa, ao protagonizar un pregón cheo de retranca, reivindicación e carácter feminista desde o balcón da casa do concello.

"O noso albariño é un viño para beber tranquilo coa familia e cos amigos", defendeu Oubiña, que recomendou consumilo "con mexillóns, con xamón, con chourizos ou co que teñamos a man, ata cos políticos".

A pregoeira destacou o mimo co que se elaboran estes caldos, aos que "sabe Deus o que lle botan para que saiban tan ben", pero sostivo que "hai que ter moito coidado porque o que lle dan á viña baixa todo para as fontes, para os ríos e para o mar".

Lamentou que "non hai mexilla nas pedras, o mexillón non agarra nas cordas e as ameixas non crecen", algo do que culpou "á merda que chegou á ría", denunciando que "algúns aínda nos queren mandar máis polo Ulla abaixo", en referencia á fábrica de Altri.

Ademais, enxalzou o traballo das mulleres, asegurando que cando unha delas goberne en España ou en Galicia "será como unha quiniela, un pleno ao quince", e engadindo que "o día que as mulleres decidamos poñernos ao lado da terra, darémoslle a volta de quilla ao planeta".

Tras o pregón, as autoridades, entre elas o alcalde de Cambados, Samuel Lago; a conselleira de Medio Rural, María José Gómez; o presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López; ou o subdelegado do Goberno, Abel Losada, cortaron a cinta inaugural desta festa.

Foi no Paseo da Calzada onde un ano máis se situaron as casetas seleccionadas pola Denominación de Orixe Rías Baixas, nas que os asistentes poderán degustar todo tipo de monovarietales de albariño, tintos, espumosos ou elaboracións especiais.

As 42 casetas, que ofrecen viños dun total de 44 adegas, estarán abertas ata o domingo, cun horario de apertura desde o mediodía e ata as tres da madrugada.

A Festa do Albariño vivirá a súa xornada grande o vindeiro domingo 4 de agosto, día no que se investirá aos novos 'donas e cabaleiros' do Albariño, un acto ao que seguirá a comida oficial da festa, o Xantar do Albariño, na que se coñecerán os viños premiados nesta edición.

De aquí ao domingo, a organización estima que pasarán por Cambados unhas 200.000 persoas, segundo os datos de afluencia de pasadas edicións.

No programa das Festas do Albariño inclúense ademais diversas actuacións musicais que arrincan esta noite con The Rapants, Catuxa Salom e Euro ABBA.

Durante os próximos días será a quenda de Bryant Meyers, Recycled J e Hard GZ (xoves 1), Miranda! e Shego (venres 2) ou Carlos Ares e Colectivo Panamera (sábado 3).