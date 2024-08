Plumas con pesto de cabaciña CC BY-NC-SA | timolina en Freepik Bonito do Norte en aceite de oliva Pescamar © Conservas Pescamar

Chega unha nova entrega da serie "A cociña gourmet en conserva", da man de Conservas Pescamar. Nesta ocasión, imos preparar unha receita que nos trae os aromas da cociña italiana e coa que imos aproveitar todos os beneficios dun dos peixes máis exquisitos e demandados: o bonito do norte.

O bonito do norte é un peixe azul rico en graxa saudable, xa que contén unha gran cantidade de ácidos graxos poliinsaturados. A esta calidade, hai que engadir os beneficios da súa presentación en aceite de oliva.

A pluma ou penne (en italiano) é un tipo de macarrón que se caracteriza polo seu corte oblicuo nos extremos, simulando a forma dunha pluma de escribir.

Para preparar unhas saborosas Plumas con pesto de cabaciña e bonito do norte Pescamar necesitamos os seguintes ingredientes:

- 1 lata de bonito do norte en aceite de oliva Pescamar

- 300 g. de pasta tipo pluma

- 1 cabaciña grande

- 2 dentes de allo

- 40 g de follas de albáfega fresca

- 50 g de améndoas

- 40 g de queixo relado

- Sal

- Pementa

Preparación:

Fervemos a pasta durante 15 minutos e reservamos.

Lavamos a cabaciña e, sen pelar, relámola. Escorremos nun coadoiro, presionando para que solte a auga.

Nun vaso batedor, introducimos a cabaciña, os dentes de allo, as follas de albáfega, as améndoas, o queixo, o sal, a pementa e a lata de bonito do norte en aceite de oliva Pescamar, previamente escorrida e cuxo aceite reservamos. Batemos e, cando os ingredientes estean fusionados, imos vertendo o aceite de oliva da lata aos poucos, ata alcanzar a textura que desexemos, máis cremosa ou máis solta.

Nunha tixola, a lume baixo, colocamos a pasta e vertemos a mestura anterior. Mesturamos suavemente ata que estean integrados todos os ingredientes. Cando o prato alcance a temperatura desexada, retiramos do lume e servimos.

En quince días, os produtos do mar serán de novo protagonistas dunha nova receita de "A cociña gourmet en conserva" de Conservas Pescamar.