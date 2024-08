Onde aparcar en Cambados durante a Festa do Albariño

© Festa do Albariño

Zona de aparcamento en Cambados durante a Festa do Albariño © Festa do Albariño Plano cos distintos aparcamentos habilitados para os días da Festa do Albariño © Concello de Cambados

Cambados vive uns días intensos coa celebración da Festa do Viño Albariño nun ano moi especial para a localidade, no que é Ciudad Española do Viño 2024 e Pobo Máxico de España.

No Paseo da Calzada están instaladas 42 casetas con 44 marcas, programáronse concertos, verbenas e sesións musicais con DJ ademais doutras citas como o Túnel do Viño con degustacións de máis de 150 elaboracións e a Cata Concurso con 61 adegas da denominación.

O alcalde, Samuel Lago, espera que a edición deste ano da Festa do Albariño sexa a que conte "con máis afluencia dos últimos anos".

Se vostede é dos que non se queren perder esta festa e vai ir en coche ata Cambados seguramente estará a preguntarse: e onde vou aparcar?

Pois o Concello de Cambados elaborou un plano cos distintos aparcamentos habilitados para os días da Festa do Albariño.

O plano inclúe un código QR que enlaza directamente coa localización para chegar con facilidade.

Por outra banda, por se hai algunha incidencia, tamén se instalou un Posto de Mando Avanzado da Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA) desde onde se controla o sistema de videovixilancia, que este ano será de nove cámaras repartidas nas zonas de maior congregación de público.

Ademais, o Concello instalou o seu hospital de campaña con dous profesionais de enfermería e contratou unha ambulancia de soporte vital básico e outra medicalizada. O Sergas tamén dobrou quendas no PAC.

Este é a programación festiva para esta fin de semana:

Sábado, 3 de agosto

11:00 - 13:00 / Túnel do Viño: Primeira sesión. Salón de Congresos José Peña

11:00 - 14:30 / Túnel do Viño: Sesións de 90 minutos. Salón de Congresos José Peña

16:30 - Música na rúa: Nortada Electrónica cos DJ’s Certain People, Fer Br, Karras Martínez e Yahaira. Praza do Con, San Tomé

22:00 - Concertos: Carlos Ares + Colectivo Panamera. Praza de Fefiñans

23:00 - Sesión musical: Con DJ. Praza de Alfredo Brañas.

23:00 - Sesión musical: Sesión discoteca con DJ JJ Compota e DJ Matrek. Praza do Concello

Domingo, 4 de agosto