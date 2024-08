Rajoy e Rueda, fieis á tradición de agosto na Ruta da Pedra e da Auga

Despois de tantos anos é xa unha tradición. Mariano Rajoy, ex presidente do Goberno e do PP, regresou, como cada agosto, á Ruta da Pedra e da Auga e, para acompañalo na súa camiñada, non faltou o presidente galego, Alfonso Rueda.

Os dous son xa habituais desta tradición e outro que nunca falta é o presidente da Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra, José Benito Suárez Costa.

A estes tres fieis sumouse tamén o presidente da Deputación e do PP de Pontevedra, Luis López, tan afeccionado ao deporte como os tres anteriores.

Os catro percorreron este sábado, primeiro de agosto, esta ruta da zona de Armenteira, en Ribadumia, e Alfonso Rueda aproveitou a cita para darlle a benvida a Rajoy, "presidente", á súa casa. O antigo mandatario español goza cada verán do seu piso en Silgar, en Sanxenxo.