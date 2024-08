O PP de Cuntis acusa o alcalde de "arruinar o Concello" e de ter a cifra de impagos máis alta da provincia

O PP de Cuntis cargou esta fin de semana contra o Goberno local que encabeza o socialista Manuel Campos pola súa xestión económica, botándolle en cara que ten facturas sen pagar desde 2021 e impagos a provedores por valor de 2,5 millóns de euros, "a cifra máis alta de entre todos os municipios da provincia".

A voceira municipal do PP, Isabel Couselo, acusou o goberno local de "arruinar ao Concello" e de "sentenciar a Cuntis para moitos anos" coa súa "errática" xestión económica.

Afeou ao alcalde que semanas atrás presumiu "irreal e ficticiamente" de pechar a conta de 2023 con máis de 600.000 euros con superávit e esta semana levou ao Pleno da Corporación dous Recoñecementos Extraxudiciais de Crédito (REC) por 408.573 euros para abonar gastos dos anos 2021 e 2022.

Couselo critica que leva 6 recoñecementos de crédito e 18 modificacións de crédito nos sete primeiros meses do ano e considera que forma parte dunha estratexia do alcalde "para tentar lavar a súa imaxe de mal xestor", que consiste en "non pagar o que se debe e se contrata para que as liquidacións saian favorables en base a unha estratexia de gardar as facturas no caixón e ilas sacando pouco a pouco". Para la 'popular,"iso conduce a Cuntis ao abismo económico".

A líder do PP fai referencia a esas declaracións do alcalde sobre o superávit e pregunta: se hai cartos, por que non pagou as axudas a colectivos, clubs e asociacións correspondentes ao ano 2023. Engade que, se fora verdade que houbera cartos, por que hai facturas que levan máis de tres anos sen pagarse "poñendo en perigo a supervivencia das empresas e autónomas que traballan para o Concello".

"É moi fácil ter 600.000 euros de superávit cando non pagas os 2,5 millóns que debes", ironizou Couselo, que sinalou que o Concello foi intervido hai algunhas semanas por parte do Goberno de España no pago a provedores ao superar os 2,5 millóns de euros de obrigas incumpridas.