Retiran cun guindastre os postes que impedían aparcar nun espazo natural protexido

Na madrugada do venres ao sábado, un guindastre retirou os postes de 14 metros de longo que o Concello colocara recentemente para evitar que os coches aparquen na parcela "Con do Paxaro" que forma parte da Rede Natura 2000.

O goberno local considera os feitos "moi graves" polo que intensificou a vixilancia, denunciouno ante a Garda Civil e comunicoullo á Consellería de Medio Ambiente.

O plan do Concello, como xa anunciou hai uns meses, é a renaturalización da zona, a posta en valor do patrimonio e a creación dunha área de esparexemento que faga máis atractivo aínda o lugar da Lanzada. En sintonía co que se vai a licitar no outro extremo da Rede Natura, a mellora da Telleira e o primeiro tramo da senda da ría de Arousa.

O Concello de Sanxenxo comunicou que "a utilización como aparcadoiro dun espazo protexido de alto valor ecolóxico, ademais de ser ilegal, vai contra o interese da parroquia de Noalla que xunto con Vilalonga comparten a xoia da paisaxe de Sanxenxo: a Rede Natura 2000 que se estende desde Major ata o límite con Meaño no litoral da ría de Arousa (352 hectáreas)".

A praia da Lanzada e a súa contorna é o segundo lugar máis visitado de Sanxenxo precisamente polo seu patrimonio natural e arquitectónico, degradalo para aparcar coches é "pan para hoxe e fame para mañá", engade o goberno local.

A parcela "Con do Paxaro" incluída na Rede Natura 2000 ten os seguintes antecedentes: En maio de 2019 a asociación de veciños de Noalla denuncia á Conselleria de Medio Ambiente que a comunidade de montes de Noalla está a utilizar a parcela como aparcadoiro. O 5 de xuño de 2019 a Conselleria de Medio Ambiente manda un requirimento ao presidente da comunidade de montes de Noalla no que lle informaba que a parcela forma parte dun espazo natural que ten 6 proteccións e apercibíndolle da apertura dun expediente sancionador se non sacaba os coches da parcela, o cal fixo inmediatamente.

A clasificación da Lanzada como monte comunal foi unha longa reclamación da comunidade de montes de Noalla que finalmente rexeitaron ata sete sentencias ou resolucións. O Xulgado Contencioso Administrativo nº3 en 2006, 2011 e 2020, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en 2008 e 2021 e o Xurado Provincial de Montes Veciñais en 2017 e 2018.

A partir das sentenzas de 2020 e 2021 o Concello descobre que as 14 hectáreas situadas entre a PO-308 e o vial O Telleiro, entre as que se inclúe a parcela "Con do Paxaro" son da súa propiedade e, por tanto, non forman parte de ningún monte comunal como dicía a comunidade de montes de Noalla.

Nas últimas semanas primeiro pintaron, despois arrincaron e levaron o sinal de prohibición de aparcar na Rede Natura que colocara o Concello. Existen dous informes da policía local respecto diso. En consecuencia, o Concello decidiu poñer dous postes de 14 metros de longo cada un para evitar a entrada de coches. Son os que alguén retirou na noite do venres ao sábado e o Concello volveu colocar este domingo á primeira hora.

"O goberno non vai permitir que ninguén se salte a lei que protexe os espazos naturais, querendo converter unha parcela que ten seis proteccións nun aparcadoiro. Primeiro, porque hai que cumprir a lei e segundo, porque se quere impulsar o desenvolvemento de Noalla mediante a posta en valor da zona", comunicou o Concello de Sanxenxo.