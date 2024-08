Dispositivo especial de tráfico con motivo das Festas da Peregrina

Montaxe de barracas e atraccións das Festas da Peregrina © PontevedraViva - Arquivo Rúa Xeneral Martitegui, Pontevedra CC BY-NC-SA PontevedraViva Fogos do fin das Festas da Peregrina © Cristina Saiz Campo da Torre © Mónica Patxot

A cidade de Pontevedra activará un operativo especial de tráfico con motivo das Festas da Peregrina, que dará comezo na noite deste martes.

A alcaldesa accidental, Eva Vilaverde, anunciou este martes 6 os detalles deste plan, que afectará diversas rúas do centro e se prolongará ata o xoves 22 de agosto.

PECHE DA RÚA ALAMEDA

O operativo inclúe o peche da rúa Alameda a partir das 23:00 horas deste martes 6 de agosto.

Ademais, xa se instalou a sinalización que prohibe o estacionamento na rúa Xeneral Martitegui e na propia rúa Alameda.

Este peche implicará varias modificacións no sentido de circulación en rúas próximas:

Rúa Echegaray : A circulación quedará restrinxida a residentes e servizos, co acceso dende a rúa Maestranza (fronte á Facultade de Belas Artes e o Ambulatorio Virxe Peregrina).

Xeneral Martitegui : Invertirase o sentido de circulación para facilitar o acceso á rúa Maestranza – Echegaray e ao aparcadoiro da Praza de España.

Rúa San Roque: Restrínxese o tráfico dende Corvaceiras ata a rúa Alameda, excepto para residentes.

Desde o Paseo Colón, a dirección será obrigatoria cara a Corvaceiras, agás para os vehículos que accedan ao aparcadoiro soterrado pola rúa Raíña Victoria.

Ademais, a parada de taxis será trasladada á rúa Xeneral Martitegui, no seu novo sentido de circulación.

Na marxe dereita desta rúa habilitaranse zonas de carga e descarga, servizos e prazas de estacionamento para persoas con mobilidade reducida, preto da Alameda.

CORTES DE TRÁFICO CON MOTIVO DA FEIRA TAURINA

O dispositivo especial de tráfico intensificarase o sábado 10 e o domingo 11 de agosto, coincidindo coas touradas na praza de San Roque.

Desde as 08:00 horas do sábado 10, prohibirase o estacionamento nas rúas próximas á Praza de Touros, como Victor Said Armesto, Campo da Torre e Nostradamus Lourido.

A partir das 18:00 horas, peonalizaranse as rúas que rodean a praza e outras vías menores por motivos de seguridade.

En total, instalaranse 25 valados con sinalización temporal para pechar a Avenida de San Roque nas Corvaceiras en sentido subida, así como Victor Said Armesto e outras rúas de acceso á Praza de Touros.

O Paseo de Colón tamén quedará cortado á altura da rúa Monteleón, redirixindo o tráfico cara á Avenida de Uruguai.

CORTES POLOS FOGOS DE ARTIFICIO

As Festas da Peregrina tamén contarán con tiradas de fogos de artificio os días 10, 15 e 18 de agosto, o que suporá a implementación de dispositivos de tráfico especiais arredor do Pavillón Municipal de Deportes, lugar de lanzamento.

Nestas tres xornadas estará prohibido estacionar dende as 15:00 horas ata as 08:00 horas do día seguinte no aparcadoiro fronte ao pavillón municipal.

Tamén quedará prohibido aparcar nas rúas Xoan Manuel Pintos e na avenida de Compostela, entre a esquina de Rafael Areses e o pavillón.

Ademais, entre as 23:00 horas e as 01:00 horas, quedará prohibida a circulación entre a Ponte das Correntes e a Ponte dos Tirantes, así como en Rafael Areses, Avenida de Compostela e Xoan Manuel Pintos.

Para trasladarse a Marín, o tráfico vai ser derivado por Médico Ballina e na Ponte das Correntes, a circulación quedará desviada coa obriga de subir ata a contorna de Pasarón, para despois baixar pola rúa Alexandre Bóveda, segundo explicou a alcaldesa accidental.

Eva Vilaverde manifestou que é preciso que as persoas que visiten a cidade "utilicen o primeiro anel, que queden fóra da cidade", para evitar problemas de colapsos derivados das actividades que se están xa a desenvolver no centro de Pontevedra.