A Fundación A.M.A. promove e destina 40.000 euros ao seu proxecto de Comedores Sociais

Diego Murillo Carrasco, presidente de Honra de A.M.A. © Fundación A.M.A.

A Fundación A.M.A. nunha reunión do seu Comité Executivo, presidida polo Dr. D. Diego Murillo Carrasco, designou as 8 entidades beneficiarias da convocatoria do Proxecto Comedores Sociais 2024.

Esta actividade dotada con 40.000 euros enmárcase no Plan de Actuación 2024 aprobado polo Padroado da Fundación A.M.A. celebrado no mes de decembro de 2023 e está dirixida a financiar entidades que desenvolvan actividades en comedores sociais, reparto de alimentos, bolsas de alimentación, comidas/ceas solidarias, etc., entre persoas con escasos recursos económicos e/ou en risco de exclusión social.

Os comedores sociais experimentaron un notable incremento de usuarios nos últimos anos e con esta axuda de 5.000 euros destinada a organizacións sen fins de lucro reafírmase o compromiso da Fundación A.M.A. cos máis necesitados.

As entidades beneficiarias foron o Centro Social Hogar Zoé de Ororbia (Navarra) que acolle persoas sen fogar e sen rede familiar que as apoie, para dar cobertura ás súas necesidades básicas; o Centro de Acollida Aterpe de Donostia para o servizo exclusivo de alimentación a persoas atendidas nos centros de día e noite; a Asociación Leonesa de Caridade de León para o seu programa de cobertura de primeiras necesidades das persoas e familias máis necesitadas; e o Comedor Cottolengo do Padre Alegre de Algete (Madrid).

Tamén resultaron beneficiarios da axuda a Cociña Económica de Cantabria, xestionada polas Fillas da Caridade que ofrece un servizo diario de almorzo, comida e cea; o comedor EDUCO da Coruña para o seu programa de Bolsas comedor para garantir unha alimentación adecuada a nenos e nenas en idade escolar; o Comedor social de Vallecas, xestionado pola Asociación Manos de Ayuda Social; e o comedor da Asociación Benéfica Padroado Santo Domingo de Málaga.

A Fundación A.M.A., desde a súa creación no ano 2010, ademais das actividades sociais, nas que se enmarca o programa de Comedores, ten entre os seus fins a promoción e impulso de actividades científicas, culturais e formativas, nas áreas de educación, saúde, economía e seguro asistencial, fomentando valores de desenvolvemento sustentable, social e cultural.