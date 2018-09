O servizo de radioloxía do centro de saúde Baltar trasladarase a Pontevedra durante unha semana

Os pacientes que necesiten usar o servizo de radioloxía do centro de saúde de Baltar, en Sanxenxo, durante os próximos días terán que desprazarse ata Pontevedra e serán atendidos no centro Virgen Peregrina.

Esta medida será efectiva a partir deste xoves e calcúlase que durará unha semana, pois é o tempo necesario para as obras de remodelación da sala de radioloxía do centro de saúde de Baltar.

As actuacións contemplan a renovación completa do equipo e a dotación dunha mesa de exploración máis confortable para os usuarios. En concreto, o novo equipo de raios será máis ergonómico para o uso dos profesionais. Entre as súas principais vantaxes destacan a execución das probas cunha maior rapidez que o actual e a emisión de menor doses de radiación aos pacientes.

No que respecta á sala en si mesma, a reforma estará centrada na renovación do alumeado e da instalación eléctrica. Así mesmo, se procederá a substituír o chan do cuarto e tamén a pintura xeral.

A xerencia da área sanitaria de Pontevedra e O Salnés prevé que a sala de radioloxía do centro de saúde de Baltar volverá estar operativa o vindeiro xoves 27 de setembro.