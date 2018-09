Comezan as obras na nave de piragüismo de Combarro

A próxima semana iniciaranse as obras de reparación e mellora na nave de piragüismo sita en Combarro, unha vez contratada a empresa executora, que serán asumidas polo orzamento municipal.

Os traballos virán a solucionar os recentes problemas de humidades detectados na instalación, causados pola propia situación da nave e pola adversas condicións meteorolóxicas sufridas no pasado inverno, causando perturbacións nas actividades dos clubs e danos no material alí almacenado.

As actuacións comprenderán a reparación e substitución dos elementos da cuberta danados, a correcta impermeabilización da mesma e a mellora dos elementos estruturais da nave; as cales se sumarán ás actuacións de mellora e mantemento que se viñeron realizando no último ano: cambio de ventás, reparacións de fontanería e melloras no illamento. O orzamento desta nova actuación ascende a 39.108,49 euros.

CAMPO DE FÚTBOL DA SECA

Nesta mesma liña de mellora das instalación deportivas do Concello, deuse luz verde ó inicio do proceso de contratación das obras de mellora e rehabilitación do Campo de Fútbol Municipal da Seca, que o dotarán dun céspede de última xeración e dunha mellora dos servizos da instalación.

O orzamento, financiado a través do Plan Concellos da Deputación de Pontevedra, ascende a 479.250,41 euros.