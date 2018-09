Instan ás administracións a cumprir as sentenzas do tren e dos recheos do porto

Luis Rei e Carme Moreira, concelleiros de Marea Pontevedra © Mónica Patxot Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra © Mónica Patxot Rafa Domínguez, no pleno municipal © Mónica Patxot Agustín Fernández e Iván Puentes, no pleno municipal © Mónica Patxot César Mosquera e María Rey, no pleno municipal © Mónica Patxot

A corporación municipal de Pontevedra teno claro. As sentenzas xudiciais que cuestionan a legalidade do ramal ferroviario que atravesa a Praza dos Praceres e os recheos que se fixeron no porto han de ser cumpridas e, por tanto, as administracións implicadas deben repoñer ambos os espazos ao seu estado orixinal.

Así o acordaron, co único voto en contra do Partido Popular, os edís de BNG, PSdeG-PSOE e Cidadáns, que apoiaron a moción presentada por Marea Pontevedra para que se poña a fin á "desobediencia" das administracións condenadas -ADIF no caso do tren; e Estado, Xunta e Deputación no relativo ao porto- ante estas resolucións xudiciais.

O portavoz de Marea, Luís Rei, lembrou que "once anos despois" das primeiras sentenzas, a Praza dos Praceres segue "tronzada en dous" e os sucesivos recheos do porto, declarados ilegais ao anularse o Plan Especial que os amparaba, ocupan 300.000 metros cadrados "roubados ao mar".

Por iso é polo que solicitase que se execute, de forma subsidiaria, o desmantelamento da vía do tren ao porto e que se contrate a un perito arquitecto que delimite os recheos que deben ser demolidos. Ambas as actuacións, dixo Rei, realizáronse ante a "desidia" do goberno municipal e do alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores.

A este respecto, Fernández Lores criticou o comportamento "demagóxico" do líder de Marea, xa que lembrou que o Plan Especial que permitiu os recheos foi ditaminado en contra "por todo este concello" e reiterou que "esa foi a miña posición sempre", ao entender que non se podía construír no porto un "polígono industrial".

"Non manipule a información", pediu o alcalde, que engadiu que o BNG está de acordo con ambas as peticións veciñais "e con que non se amplíe a depuradora".

O edil do PP Gerardo Pérez Puga, con todo, pediu que sexa o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia o que decrete como se deben cumprir estas resolucións e lamentou que este tipo de reclamacións fan "moito dano" á imaxe da cidade de Pontevedra a nivel empresarial.

XESTIÓN ECONÓMICA MUNICIPAL

O pleno da corporación aprobou, tamén co único voto en contra do Partido Popular, a conta xeral do Concello de Pontevedra para 2019, un documento técnico que reflicte sobre o papel o estado da economía municipal.

O edil de Facenda, Raimundo González, defendeu que a situación económica é "moi boa", ao lembrar que "pagamos en prazo", o nivel de débeda é "baixo", os provedores municipais "non teñen problemas" e hai un superávit "aquilatado". Todo iso, engadiu, fai que sexa un concello "solvente".

Desde o PP, Rafa Domínguez non coincidiu con esta radiografía e criticou os números "difíciles de explicar" que se inclúen neste documento e que, ao seu xuízo, demostran que a xestión económica é "desastrosa" e que o goberno municipal existe "improvisación, incapacidad, opacidad y afán recaudatorio".

María Rey, pola súa banda, xustificou o seu voto a favor na "responsabilidad", ao tratarse dun documento técnico que demostra que a contabilidade "está bien cuadrada". A pesar diso, criticou a xestión do goberno municipal, xa que o nivel de execución do orzamento non supera o 41% "y eso desde luego no es una buena noticia".

En materia económica, por outra banda, tamén se aprobou unha modificación de crédito de 570.000 euros que servirá, segundo o goberno municipal, para custear o aumento das actividades deportivas e culturais ou actuacións de urxencia nos colexios. Obtivo o voto favorable de todos os grupos, salvo Cidadáns e Marea que se abstiveron.