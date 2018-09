Correos e Mans Unidas presentan en Pontevedra o primeiro "selo solidario" © Correos

Correos presentou este venres en Pontevedra o primeiro "selo solidario", enmarcado dentro da serie "Valores Cívicos", con cuxa emisión a compañía postal doará a un proxecto da ONG Mans Unidas o 3% do total recadado coa súa venda.

No acto de presentación participaron a xefa de sector de Oficinas de Correos na cidade do Lérez, Margarita Señoráns e a presidenta delegada de Mans Unidas en Pontevedra, María Luisa Fernández Rajoy.

Coincidindo co 60 aniversario da ONG, Mans Unidas a compañía postal seleccionou un proxecto de apoio á infancia e á mocidade en Honduras como receptor do donativo. Dentro do o programa educativo "Paso a Paso" en San Pedro Sula, considerada a cidade máis violenta do mundo.

O selo pódese adquirir en calquera oficina de Correos ata esgotar a tirada de 240.000 selos emitidos. Ten un prezo de 0.55 euros e nel pódese ver unha ilustración que mostra o vínculo dunha nai co seu fillo. Na viñeta aparece por primeira vez o distintivo que levarán todos os selos solidarios, composto dun corazón con dentado e dentro unha cornamusa.

En concreto, o programa "Fortalecemento educativo e prevención de violencia infantil e xuvenil en Rivera Hernández. San Pedro Sula. Honduras", leva dez anos de andaina.

Con esta acción solidaria permitirá poñer en marcha acciones de apoio e seguimento extraescolar e psicomédico personalizado a 170 menores e tamén se organizarán sesións formativas e actividades comunitarias dirixidas a 50 pais e nais que participan no centro, co que se calcula que un total de 220 persoas serán beneficiarias directas do programa que finalizará en abril de 2019.