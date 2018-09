Deteñen cinco persoas mentres colleitaban unha plantación de marihuana en Portas

Plantación de marihuana localizada en Portas © Guardia Civil de Pontevedra

A Garda Civil detivo esta semana cinco veciños do Salnés que foron sorprendidos in fraganti cando colleitaban unha plantación de marihuana no interior dun invernadoiro contiguo a unha vivenda de Portas.

Os detidos son catro homes e unha muller, todos eles sorprendidos na plantación e dúas deles con antecedentes por tráfico de drogas. Trátase de J.P.R. e A.P.C., pai e fillo, con domicilios en Ribadumia e Vilanova, respectivamente; JA.L.R., de Cambados e a súa parella MD.F.S., de Vilanova; e C.P.M., veciño de Cambados.

Os cinco foron detidos como supostos autores dun delito contra a saúde pública, por cultivo ou elaboración de estupefacientes. Tras a súa detención, quedaron en liberdade, pero deberán comparecer no Xulgado de Instrución número 2 de Caldas de Reis cando sexan requiridos.

A investigación correu a cargo do Equipo de Investigación da Compañía da Garda Civil de Vilagarcía de Arousa e de efectivos do posto de Caldas de Reis, que tiveran coñecemento dunha plantación de cannabis nunha leira contigua a unha vivenda situada na parroquia de Romay de Portas.

Segundo as investigacións realizadas, os responsables da plantación alugarían a leira e o baixo da vivenda, unicamente para fins de cultivo, secado, tratamento e elaboración da marihuana.

No invernadoiro, que estaba perfectamente dotado dos correspondentes sistemas de iluminación e ventilación, incautáronse 50 plantas de considerables dimensións, de 2 e 3 metros de altura. No baixo da vivenda interviñéronse varias caixas e sacos cunha importante cantidade de ramas cortadas, previamente seleccionadas.

A actuación enmárcase nos servizos activados pola Garda Civil de Pontevedra para a detección e erradicación de puntos de produción, venda e distribución de substancias estupefacientes e serviu para evitar que as doses que se puidesen obter da marihuana intervida destináronse ao tráfico de drogas polo miúdo.