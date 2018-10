Outubro chega seco e trae calor durante o día e madrugadas frescas

A imaxe de outubro como o mes que trae a choiva e as mangas longas hai anos xa que quedou atrás nas Rías Baixas para dar paso a un mes no que a chegada do outono real se atrasa e se prolonga a sensación de verán e mesmo os días de praia. Este ano non está a ser distinto e o mes comezou con ceos asollados e temperaturas elevadas para esta época do ano. Tan só as madrugadas e primeiras horas do día serán frescas.

Para este martes, as predicións de Meteogalicia apuntan a que a xornada será asollada e os termómetros poderán acadar temperaturas máximas de ata 29 graos en Pontevedra, aínda que, iso si, con mínimas que baixan ata 14.

O outono resistirase a chegar e para este mércores e este xoves non se agardan cambios significativos. O mércores podería traer máximas de 28 e mínimas de 15 e, ao día seguinte, os termómetros poderían oscilar entre os 17 e os 26.

A medio prazo, a situación meteorolóxica seguirá sen grandes cambios, polo que seguirán predominando as altas presións e os ventos de compoñente norte. Así, as probabilidades de precipitación neste período son baixas e as temperaturas quedarán en valores frescos durante as madrugadas, pero calurosos durante o día, con máximas que se aproximará ata os 24 graos, alomenos ata o domingo.