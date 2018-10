A comarca do Salnés promociónase en San Petesburgo

Gonzalo Pita promociona o Salnés en San Petesburgo © Mancomunidade do Salnés

O tenente alcalde de Sanxenxo e delegado de turismo da Mancomunidade do Salnés, Gonzalo Pita, fixo balance positivo da presentación e promoción do destino no seminario de representantes e traballadores de mocidade en San Petesburgo, no que participou a semana pasada.

Esta acción financiada polo Programa Erasmus+, contou con 33 participantes de 13 países onde puideron intercambiar experiencias e boas prácticas en relación ao traballo coa mocidade.

Durante estas xornadas do seminario presentáronse os vídeos, entregaron material promocional da comarca e presentouse este destino na Universidade de Xornalismo.

Gonzalo Pita destacou que o coñecemento que teñen de Galicia é a través do Camiño de Santiago por iso seguirase por estas liñas de actuación en canto á promoción do destino do Salnés a través da Ruta do Pai Sarmiento e a Variante Espiritual do Camiño Portugués.