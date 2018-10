O novo campo de fútbol de Gatomorto empeza a tomar forma

Obras de construción do novo campo de fútbol de Santa María de Xeve, en Gatomorto © PontevedraViva

As obras de construción dun novo campo de fútbol en Santa María de Xeve, no lugar de Gatomorto, avanzan a bo ritmo, segundo comprobaron membros do goberno local co alcalde á cabeza nunha visita aos traballos realizada este mércores 3 de outubro.

A empresa adxudicataria das obras, Covsa, conta aínda con catro meses de prazo para finalizalas, pero xa se empeza a debuxar a nova infraestrutura coa edificación dos vestiarios, almacéns e cantina, así como o terreno de xogo raseado.

Este proxecto supón un investimento de 859.953,23 euros.

O terreo de xogo de Gatomorto será de 105x63 metros, o que permitirá habilitar un campo de fútbol 11 ao longo e dous de fútbol 7 ao ancho. Esta previsto ademais que conte con catro vestiarios para xogadores e dous para árbitros, enfermería, botiquín e almacén.

Trátase do terceiro campo municipal de herba sintética que se atopa actualmente en execución, xunto aos de Ponte Sampaio e Campañó, mentres que o previsto en Salcedo está en fase de elaboración do proxecto.