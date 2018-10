Marín cancelará os préstamos con entidades financeiras deixando a súa débeda a cero

Na Comisión informativa de Urbanismo e Facenda, presentouse por parte do grupo de goberno do Concello de Marín, un expediente de suplemento de créditos por importe de 959.849,73 euros, polo cal se pretende proceder á cancelación da débeda financeira que ten contraída o concello actualmente.

En concreto a día de hoxe o Concello de Marín ten catro préstamos con distintas entidades financeiras pendentes de cancelar.

En primeiro lugar, un préstamo que se solicitou no ano 2008 de acordo co único orzamento aprobado polo bipartito PSOE-BNG no mandato 2007-2011. O segundo préstamo que se pretende cancelar é o solicitado no 2010 para facer fronte á achega do Concello no desenvolvemento do Plan Arela.

E logo hai outros dous préstamos que se solicitaron no ano 2012 por importe de 1.265.864 euros para poder abonar facturas de provedores que levaban meses e mesmo anos pendentes de pago non correspondentes ao mandato do actual goberno municipal.

Estes últimos préstamos que se concertaron obrigaron a elaborar e aprobar un plan de axuste a 10 anos, e que realmente é "un lastre continuo" para moitas operacións e proxectos, polo que é un dos motivos principais deste expediente, o proceder para cancelar ese Plan de Axuste.

O goberno local sinala que moitas das recomendacións deste Plan de Axuste non se queren levar a cabo como son a subida de impostos e taxas ou a amortización de prazas para o persoal, ao entender que "nin os tempos económicos son propicios para iso nin o persoal está moi sobredimensionada".

O Concello dispón de practicamente cinco millóns de euros de remanente de tesourería, acumulados practicamente nos anos que este equipo de goberno da alcaldesa María Ramallo leva neste concello e "visto que a normativa limítanos moitísimo á hora de poder reinvestir os remanentes de tesourería, xa que os parámetros de estabilidade orzamentaria e teito de gasto son moi difíciles de cumprir utilizando devandito remanente, un dos destinos aos que se autoriza por lei sen ningún tipo de problema é a cancelar débeda, e entón é polo que se decide destinar esa cantidade de 959.849 euros para poder cancelar a débeda e poder anular ese plan de axuste".

Esta cancelación da débeda viva do concello, permitirá ter un concello con cero euros de débeda, que permitirá ás arcas municipais aforrarse ao ano preto de 70.000 euros de intereses, e sobre todo, permitirá que nos próximos 4 anos dispoñan de preto de 300.000 euros cada ano para poder ser destinados a outros gastos ou investimentos que repercutan directamente nos veciños.

"Por tanto, ábrese un novo horizonte, onde se pechará unha lexislatura cunhas contas totalmente saneadas, sen ningunha débeda financeira, sen deber nada a ninguén, que permitirá ver con optimismo a posible utilización de recursos propios do concello, ou acceder con maior facilidade a novos préstamos para poder afrontar no futuro a execución de proxectos máis ambiciosos como pode ser a execución dun Centro Sociocultural, que é unha prioridade para nós", valoraron desde o goberno local.