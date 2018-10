Un acusado de violación culpa ao corrector do whatsapp das ameazas proferidas á súa muller

A Sección cuarta da Audiencia provincial de Pontevedra deixou visto para sentenza o xuízo contra un veciño de Ribadumia acusado de violar e maltratar de forma habitual á que fora a súa parella sentimental con quen ten un fillo en común. O procesado rexeitou estes cargos asegurando que as relacións sempre foron consentidas e culpando ao corrector do whatsapp das ameazas proferidas á súa muller.

A Fiscalía pide para este home, Juan Manuel L.M., que se lle impoña unha pena de 15 anos de cárcere polo presunto delito sexual, e outros 3 polo delito de malos tratos. Ademais reclama que lle pague unha indemnización de 120.000 euros.

A suposta vítima compareceu a porta pechada. Pola súa banda, o acusado limitouse a responder as preguntas que lle fixo o seu avogado a quen explicou que mantivo con esta muller unha relación sentimental durante máis de catro anos ata que se produciu "una ruptura normal" en agosto de 2015 aínda que "seguíamos viéndonos", tiña as chaves do domicilio da súa ex parella en Cambados e "dormía en su casa casi todos los días".

Engadindo que mantiñan relacións sexuais de maneira habitual e "consentidas". Segundo o escrito de acusación do fiscal, a partir do momento no que a relación rompeu o home abusou sexualmente "aproximadamente en ocho ocasiones" da muller en contra da súa vontade. Na última ocasión fíxoo nunha pista apartada de Barrantes, no interior dun furgoneta.

Como proba na súa contra achegáronse as mensaxes de whatsapp posteriores que reflicten o medo do acusado"¿Qué tienes pensado hacer, me vas a denunciar o no?", "¿quieres contestar?", "tranquila que no te tomo más, no te preocupes", dicía nalgúns das mensaxes. Non foron as únicas mensaxes que se presentaron ante o tribunal provincial, tamén houbo outros de contido ameazante "si te veo con alguien le voy a pegar o a matar", decía "vas a saber quien soy, vas a conocer a un hijoputa de verdad", poñía outro dos textos enviados.

"El corrector mandaba palabras que no quería escribir", dixo respecto diso Juan Manuel. Durante a vista oral o acusado recoñeceu que "a veces por ataques de celos ponía cosas que no debía" e agregou que "siempre le pedía perdón después".

O fiscal describiu como o acusado "controló y dominó de manera constante" á muller "preguntándole dónde estaba, con quien, qué iba a hacer e intimidándola para que contestase".

Nalgún dos seus ataques de ira rompeu o portelo do coche "estando ella y su hijo dentro" e tamén atravesou o biombo da bañeira dunha puñada, entre outros episodios relatados ante o tribunal. Ademais dos 18 anos de pena de prisión, o fiscal tamén solicitou a adopción dunha orde de afastamento de 100 metros, a prohibición de tenencia de armas polo tempo de cinco anos e a apertura dunha peza separada para establecer a responsabilidade económica do acusado.