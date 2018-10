Investigan un roubo de 350 euros, lotería e tabaco nun restaurante de Campañó

Comisaría da Policía Nacional de Pontevedra © Mónica Patxot

A Policía Nacional de Pontevedra mantén aberta unha investigación para localizar a un home que na noite do martes ao mércores foi gravado polo sistema de seguridade dun restaurante de Campañó mentres roubaba diversos efectos e diñeiro.

O vídeo das cámaras de seguridade, que publicou este xoves La Voz de Galicia, mostra como o home actuou con total tranquilidade no interior do local en horas nocturnas, sen nin sequera tapar a cara con máis nada que unha gorra. Segundo recolle o sistema de seguridade, eran as tres da madrugada.

A pesar da irrupción do home no local, a alarma non saltou e os propietarios non se decataron do ocorrido ata horas despois. Comprobaron que accedera forzando unha xanela.

Os responsables do local, o coñecido restaurante La Viuda de Campañó, presentaron unha denuncia na Comisaría Provincial da Policía Nacional e indicaron que levou uns 350 euros en metálico, varios billetes de lotería e tabaco, que conseguiu tras esnaquizar a máquina surtidora.

A Policía Nacional investiga os feitos e, de momento, non localizou ao ladrón.