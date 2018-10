Os veciños de Lourizán piden que non se use a ampliación da depuradora como arma electoral

A Plataforma Non Á Ampliación da Depuradora pediu este domingo aos grupos políticos que compoñen a corporación municipal de Pontevedra que non utilicen como "arma electoral" este asunto e actúen "conxuntamente, con honradez e con lealdade cara aos veciños".

Así o sinalaron nun comunicado no que fixeron balance das reunións mantidas coas diferentes formacións políticas, a excepción do BNG "porque non responderon as peticións para que tivese lugar", explicaron.

En canto ao resto os veciños valoraron os encontros como "moi positivos, porque todos os partidos mostraron a súa oposición á ampliación", sinalaron.

Segundo a plataforma, o Partido Popular manifestou que había que buscar alternativas á ampliación da depuradora, esperando os veciños que apoien a moción conxunta que será levada ao próximo pleno municipal. O PSOE foi quen redactou esa moción, cun texto breve buscando o maior consenso posible, e propúxolle aos afectados que solicitasen unha entrevista coa subdelegada do Goberno, Maica Larriba, ao ser preciso que Costas do Estado aproba a concesión en Dominio Público Marítimo Terrestre.

Marea pola súa banda estaría por apoiar a citada moción, aínda que presentou unha propia máis ampla que, segundo o seu criterio, defende mellor os intereses veciñais, mentres que Cidadáns oponse á ampliación da depuradora entendendo que coa tecnoloxía adecuada a actual instalación pode seguir dando servizo aos municipios limítrofes sen necesidade de ampliar a súa capacidade.

Tras estas reunións e o apoio das formacións políticas, a Plataforma Non Á Ampliación da Depuradora considera que "a nova directora de Augas de Galicia debería retirar o proxecto" e propoñer novas alternativas para acordalas cos concellos afectados.