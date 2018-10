Dous mozos, detidos por roubar unha máquina de bolas

Axentes da Policía Local de Pontevedra detiveron dous mozos, un deles menor de idade, por un presunto delito de roubo con forza nun establecemento da rúa Curtidoira. Do local foi subtraída unha máquina de bolas.

Segundo informaron fontes oficiais da Xefatura da Policía Local, unha persoa contactou, arredor da unha da madrugada para alertar de que dous homes estaban golpeando algo metálico nun establecemento da zona, sinalando que podería ser unha caixa rexistradora, xa que os escoitara dicir que tiña poucos cartos, só uns euros.

Até o lugar achegouse a Policía Local que interceptou a dous mozos como presuntos autores do roubo, ambos os dous estaban preto do lugar, comprobándose que un deles é menor de idade polo que contactaron cos pais e informáronlles do sucedido. O segundo identificado, un mozo de 20 anos, foi trasladado a dependencias da Comisaría da Policía Nacional.