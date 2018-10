Carmela Silva en Arousa: "Só con Plan Concellos fixemos 300 obras, cantas fixo a Xunta de Galicia?"

Almorzo informativo da presidenta da Deputación © Deputación de Pontevedra

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, deu a coñecer este martes, nunha comparecencia en Vilagarcía de Arousa, que a institución provincial investiu nos tres anos do actual Goberno bipartito preto de 59 millóns de euros nos concellos de menos de 50.000 habitantes do Salnés-Arousa: Cambados, Catoira, O Grove, A Illa, Meaño, Meis, Pontecesures, Ribadumia, Sanxenxo, Valga, Vilagarcía de Arousa e Vilanova de Arousa.

"É o maior investimento da historia da Deputación nesta comarca, e moito máis importante que a que fixo calquera outra administración", asegurou a presidenta.

Destes investimentos preto de 29 millóns corresponderon ao Plan Concellos e outros preto de 16 millóns ás distintas áreas do Goberno provincial.

"Estas son as cifras que ninguén poderá refutar e o que significa é moi importante: que non hai actividade ou servizo nos concellos de menos de 20.000 habitantes que non leven o nome e o apelido desta Deputación", dixo Carmela Silva.

"Só con Plan Concellos fixemos 300 obras, cantas fixo a Xunta de Galicia?", preguntou a presidenta provincial.