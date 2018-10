Se tes entre 13 e 16 anos e inquietudes musicais, isto interésache

O Concello de Pontevedra pon en marcha a "Xeración Sónica" que é un proxecto artístico e musical da Concellaría de Xuventude para rapaces de 13 a 16 anos.

O responsable deste área no Goberno local, Alberto Oubiña, sinalou que "había un limbo" para a mocidades destas idades que xa non entran no RockLab e son moi novos para a actividade do Local de Ensaio.

Consiste nun programa de titorización de 6 grupos (30 alumnos), para que conformen proxectos artísticos e audiovisuais. Está coordinado por Gonzalo Maceira, que levará a produción musical, Violeta Mosquera: batería e composición e Miguel Neira: guitarra, voz e composición.

As datas escollidas para esta actividade son os mércores de outubro 2018 a xuño 2019, en horario: de 16:00 a 18:00 (3 grupos) e de 18:00-20:00 (3 grupos). Traballarán no Local de Música de Pontevedra na rúa Otero Pedrayo, ao carón do albergue peregrinos.

A partir deste mércores e ata o 23 de outubro os interesados xa poden inscribirse na web http://apuntate.pontevedra.gal Entre todas as solicitudes recibidas, darase prioridade a aspirantes que teñan experiencia musical previa, formación musical acreditada ou material propio editado ou non.

A finais de outubro comunicarase o resultado da selección e as persoas seleccionadas deberán formalizar a súa inscrición definitiva co pago da matrícula (120 euros divididos en dous pagos cuadrimestrais, un ó comezo do curso e outro en xaneiro).