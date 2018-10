Veciños de Cuntis formáronse en hortofruticultura sustentable

O alcalde do Concello de Cuntis, Manuel Campos entregou os diplomas aos alumnos da formación presencial dos dous cursos de "Hortofruticultura sustentable" levados a cabo a través do proxecto "Dinamización verde da actividade hortofrutícola" dentro do programa Empleaverde.

Este programa do Ministerio para a Transición Ecolóxica é unha iniciativa da Fundación Biodiversidade para o impulso e a mellora do emprego, o emprendemento e o medio ambiente. Está cofinanciado polo Fondo Social Europeo (FSE) no marco do Programa Operativo Emprego, Formación e Educación 2014-2020.

Impartíronse tres cursos presenciais, dúas edicións en Cuntis e unha en Zaragoza, e un curso de formación a distancia en Cuntis no que se formaron a máis dun centenar de persoas.

Os cursos foron totalmente gratuítos e permitirán mellorar a empleabilidad dos participantes mediante este tipo de agricultura máis respectuosa co medio ambiente.