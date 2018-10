A reforma de Cruz Vermella estará rematada no primeiro trimestre de 2019

Obras de reforma integral da rúa Cruz Vermella © Mónica Patxot Obras de reforma integral da rúa Cruz Vermella © Mónica Patxot

As obras de reforma integral da rúa Cruz Vermella avanzan a bo ritmo. O goberno municipal destaca que están a cumprirse os prazos polo que, se non hai problemas, os traballos estarán rematados no primeiro trimestre do ano 2019.

Os concelleiros Demetrio Gómez e Alberto Oubiña comprobaron este mércores que está practicamente rematada a nova praza peonil que se creou na saída do centro de ensino do CEIP Vidal Portela, a falta de pavimentar o carril central que, polo de agora, dá servizo á maquinaria pesada que está a desenvolver o proxecto.

Nos próximos días, segundo anunciaron, será preciso pechar ao tráfico a rúa Cruz Vermella xa que haberá que abrir gabias para canalizar os servizos. A pesar do peche, se permitirá o tránsito dos veciños da zona así como dos vehículos de servizos.

A empresa que executa a obra, COVSA, comezou tamén xa cos traballos previstos nas rúas Álvaro Cunqueiro e Irmáns Sobrino Buhigas, que terán un aspecto similar ao que terá todo o resto de Cruz Vermella.

A partir de aí, quedará por rematar as melloras das beirarrúas de Padre Gaite, a reforma da rúa Salustiano Portela Pazos e a reurbanización da Praza da Castaña.

Esta actuación ten un investimento global de case 1,2 millóns de euros.