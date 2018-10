O proxecto Green Campus define a súa folla de ruta para este curso

Carlos Souto, Jorge Soto, Delfina Coue e Ana Pérez © Universidade de Vigo

O proxecto Green Campus impulsado desde o campus pontevedrés definiu este mércores a súa folla de ruta para a presente curso, coa aprobación por parte do seu Comité Ambiental dun plan de acción que reúne preto de 60 medidas "accesibles" dirixidas a fomentar a optimización do consumo enerxético, o correcto tratamento dos biorresiduos, a mellora da mobilidade e accesibilidade ou a promoción dun consumo responsable entre a comunidade universitaria.

Representantes das diferentes facultades, escolas e servizos da Universidade, así como de diferentes colectivos participaron na xuntanza celebrada na Vicerreitoría do campus, que contou tamén coa participación de Ana Pérez, responsable de Green Campus na Adeac, a asociación que se encarga de xestionar en España este programa internacional.

O vicerreitor, Jorge Soto, avogou por integrar a diferentes colectivos é a cidadanía "nun proceso que vai ir a máis e no que, a medio e longo prazo, Pontevedra vai ser un referente a nivel nacional".

Con ese propósito, no presente curso súmanse a este Comité Ambiental, do que xa formaban parte colectivos como Vaipolorío ou a asociación Amizade, a Sociedade Galega de Historia Natural e o Círculo Mercantil, así como a Escola Universitaria de Enfermaría, centro adscrito á Universidade.

O propósito, engadiu Carlos Souto, director do Green Campus e Campus Crea, "é non só seguir adiante co proxecto senón impulsalo, reforzalo e facer todo o posible por impulsalo porque nos parece fundamental e que ten un beneficio sobre o campus e tamén sobre a sociedade".