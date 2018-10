A Escola Infantil da Xunta celebra "o día do correo"

"Día do correo" na Escola Infantil da Xunta en Campolongo © Xunta de Galicia

A Escola Infantil da Delegación Territorial da Xunta en Pontevedra celebrou "o día do correo", unha actividade destinada a que os máis cativos poidan coñecer a importancia deste servizo e como se fan e se envían as cartas.

As responsables desta gardería puxeron en marcha unha actividade a través da cal os nenos realizaron un debuxo que, posteriormente, meteron dentro dun sobre e éste, a súa vez, introduciron no buzón co que conta a propia Escola.

Deste xeito, acudiu ata o centro o carteiro para recoller estas cartas e explicarlles cómo funciona o Servizo de Correos e que finalidade ten o envío de cartas e paquetes postais. Ademais, aproveitou e tamén lles fixo entrega dun pequeno agasallo: unha bolsiña tipo mochila con bolígrafos de cores e caramelos.