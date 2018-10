Unha mesma empresa limpará todas as dependencias municipais, agás os colexios

Os servizos técnicos municipais traballan nos pregos dun contrato que permitirá que unha mesma empresa se encargue da limpeza de todas as dependencias do Concello de Pontevedra.

Así o avanzou a concelleira Carme da Silva, que aclarou que esta medida non afectará os centros educativos da cidade, cuxa limpeza seguirá dependendo da empresa que xestione a recollida de residuos sólidos urbanos, actualmente Ferrovial Servizos.

Tamén quedará excluído o Pazo dá Cultura e o Recinto Feiral, que teñen contrato independente.

O goberno municipal entende que, cunha mesma empresa responsable da limpeza de todos os inmobles da súa titularidade, optimizaranse os recursos, ofrecerase un mellor servizo e poñerase fin ao envurullo administrativo que supón ter varias concesionarias.

A intención do Concello é incorporar a este contrato as instalacións deportivas do municipio e os centros sociais, actualmente xestionados polos veciños. Nestes últimos faranse limpezas xerais cada certo tempo, probablemente de carácter trimestral.