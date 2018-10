Ai, como temos cambiado!

Foto de antigos estudantes da escola pública de Tenorio, en Cotobade © Andrés Rodríguez

Un restaurante de San Xurxo de Sacos foi o lugar de encontro onde se deron cita 45 estudantes que coincidiran na escola pública de Tenorio, situada en Cotobade, agora municipio de Cerdedo-Cotobade.

Daquela coincidencia no centro escolar xa hai medio século. Dúas fotografías recollen os cambios que estes cincuenta anos causaron naqueles estudantes mozos e o reto é identificar, co paso do tempo, aos distintos protagonistas de ámbalas fotografías.

Durante o animado encontro non faltou tempo para lembrar vellas anécdotas e historias divertidas da época escolar.