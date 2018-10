Ana Cristina Pérez, única candidata á presidencia provincial de Novas Xeracións do PP

Ana Cristina Pérez Cabaleiro será a única candidata á presidencia de Novas Xeracións de Pontevedra no IX congreso provincial.

Pérez, acompañada polo que será o secretario, Avelino Souto, xa fixo entrega das 162 sinaturas que a avalan como candidata. Conseguiu, polo tanto, o dobre dos avais esixidos polo regulamento do congreso a todos os que decidisen aspirar á presidencia de Novas Xeracións.

Baixo o lema "Por ti Pontevedra ten futuro", o cónclave terá lugar este sábado 20 de outubro, ás 11.00 horas, no Café Moderno de Pontevedra.

Está previsto que na clausura participen o secretario xeral do PP de Galicia, Miguel Tellado; o presidente provincial do PP de Pontevedra, Alfonso Rueda; e os presidentes nacional e autonómico de Novas Xeracións, Diego Gago e Adrián Pardo. Durante o congreso expoñeranse dous comunicados, Paula Villaverde lerá "A mocidade como eixo da acción política" e Rocío Fernández, "Os mozos na vida municipal".

A que previsiblemente se vai converter o próximo sábado na presidenta da organización político xuvenil máis grande da provincia xa adiantou que o secretario xeral de Novas Xeracións de Pontevedra vai ser o lalinense Avelino Souto, estudante de 20 anos vencellado co sector gandeiro. En total, serán 23 persoas de entre 20 e 26 anos as que compoñan o novo comité executivo, que será paritario e terá representación de todas as comarcas da provincia.

PERFIL DA CANDIDATA

Ana Cristina Pérez Cabaleiro naceu en Salceda de Caselas en agosto de 1995. É graduada en Ciencias Políticas e da Administración pola Universidade Complutense de Madrid, onde tamén cursou o Máster en Goberno e Administración pública.