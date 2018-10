Os 'Bonnie e Clyde' galegos dan o "si quero" na Lama

Voda dos 'Bonnie e Clyde' galegos no rexistro civil da Lama © Mónica Patxot Voda dos 'Bonnie e Clyde' galegos no rexistro civil da Lama © Mónica Patxot

O amor triunfa tamén entre as reixas dunha prisión. Jorge Fontán e Eusa Lorenzo, coñecidos como os "Bonnie e Clyde" galegos, xa son marido e muller. A parella deuse o "si quero" nunha sinxela e emotiva cerimonia celebrada no rexistro civil do Concello da Lama.

Ambos cumpren no cárcere situado neste municipio pontevedrés unha condena de máis de cinco anos de prisión por atracar a taxistas de Vigo, roubar nun supermercado e agredir a dous axentes de policía. Hoxe, por unhas horas, puideron saír da súa cela e contraer matrimonio.

O seu camiño ata o enlace, con todo, non foi fácil. Xa tentaron casar o pasado mes de febreiro pero a folga dos funcionarios de xustiza, por unha banda, e a decisión de Institucións Penitenciarias de trasladar a Eusa a outro centro debido á súa conflitividade, estiveron a piques de frustrar a voda.

A familia de Jorge rogou que non a trasladasen de prisión e, finalmente, Eusa puido quedar na Lama. A súa cuñada, Dolores Fontán, quería facerse cargo economicamente dela e loitou para que o seu irmán puidese casar coa muller que ama.

A parella chegou escoltada pola Garda Civil desde o centro penitenciario e, unha vez formalizado o matrimonio, pousaron ante a prensa e aseguraron estar "ilusionados" cun día que para eles "foi moi especial", a pesar de recoñecer que lles gustaría que o enlace se celebrara "noutras circunstancias".

O seu desexo de formar unha familia, explicaron, foi o motivo principal para dar o paso de casar, un trámite para o que recibiron a autorización da dirección do cárcere pontevedrés hai apenas unha semana.

Cando souberon a noticia, segundo relatou a irmá do noivo, Jorge e Eusa mostráronse "entusiasmados", especialmente el porque desde entón "non fala doutra cousa". Dolores, que actuou como testemuña na voda, levoulles o que pediran: unha liga vermella e un ramo de flores para ela e unha paxarela para el, xunto cunha torta para poder celebrar a súa unión.

A dirección do cárcere autorizou ademais que, esta mesma tarde, gocen dun cara a cara que durará varias horas.

A pesar deste enlace, a súa vida en prisión apenas cambiará. Aínda que están na mesma cárcere, habitan en módulos diferentes e só se ven de maneira puntual, nos cara a cara autorizados e durante as comunicacións que, tamén baixo permiso, teñen cun cristal polo medio.

Os dous cónxuxes, ambos drogodependentes, non recibirán ningún beneficio penitenciario polo feito de casar, pero Dolores Fontán sinalou que supón un "paso máis" para que a parella poida ser trasladada a un cárcere que lles permita cumprir a condena xuntos, onde "non poderán durmir xuntos pero polo menos poderanse ver máis".

Jorge, de 45 anos, e Eusa, que ten 35, coñecéronse na rúa "como todos os drogodependentes", explicou a irmá del. Ambos entraron nunha espiral delituosa "delinquindo case a diario", impulsados polas súas respectivas adiccións, ata que foron detidos e ingresaron en prisión.

Agora, tras non renunciar ao amor no cárcere na que conviven, onde están "controlados" a través dun programa de desintoxicación que impulsa a Fundación Érguete, esperan que a vida lles conceda unha segunda oportunidade.