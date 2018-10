Carlos Moreno, asesor da alcaldesa de París, afirma que o coche é un símbolo machista do século pasado

Visita do investigador Carlos Moreno á cidade © Mónica Patxot Visita do investigador Carlos Moreno á cidade © Mónica Patxot

Carlos Moreno é un investigador da Paris I- Pantheon Sorbonne, experto en control intelixente de sistemas complexos e presidente da InTI (Innovación, Tecnoloxía e Investimento) e ademais é asesor da alcaldesa de París Anne Hidalgo.

O conferenciante principal do III Forum RIES 18, que se celebra a partir deste xoves 25 no Pazo da Cultura, mantiña con outros membros da organización deste evento un encontro co alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, co que realizou un percorrido polo centro da cidade.

Moreno afirma que a iniciativa do goberno local de promover unha cidade na que se reduza o uso dos vehículos de motor é un cambio de paradigma que permite que as persoas se convertan en prioridade fronte aos turismos.

Para este investigador os coches son unha herdanza do século pasado, un símbolo dunha sociedade "machista" e aposta porque de cara o futuro poténciense sistemas de transporte público e o seu uso "con orgullo" por parte da cidadanía.

Sinala que é necesario un cambio de consumos e comprometerse ante o cambio climático co obxectivo de en o próximos cinco anos rebaixar á metade as emisións de CO2. Neste sentido, Moreno indica que é necesario cuestionarse o actual modo de vida urbano nas grandes cidades.

Aposta por cidades que permitan a convivencia, que reduzan a hiperconexión actual e que promovan a xestión do tempo para gozar e non só para traballar. Neste sentido sinalou que en París, a alcaldesa tenta realizar cambios coa supresión das autoestradas urganas e o control das emisións, pero tamén indicou que se está atopando con moitas presións por parte de lobbys empresariais.

Anne Hidalgo, segundo explicou, enviaba un saúdo ao alcalde de Pontevedra destacando a importancia de apostar por cidades inclusivas.

Moreno será o relator principal do Fórum, que a partir deste xoves, analizará a saúde e a calidade de vida das persoas. Neste evento, presidido por Lucía Saborido, participan ao redor de 300 expertos do ámbito socio sanitario con presenza de especialistas de Portugal, Francia, Estonia e Israel.

Pantalla completa Visita do investigador Carlos Moreno á cidade Carlos Moreno foi recibido polo alcalde de Pontevedra antes de iniciar a súa participación no III Forum RIES 18 © Mónica Patxot