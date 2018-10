O Fórum RIES reta ás cidades a se converter en vivas, humanizadas e biosaudables

Inauguración do III FÓRUM RIES 18 © III FÓRUM RIES 18 Inauguración do III FÓRUM RIES 18 © III FÓRUM RIES 18 O conselleiro de Economía, Emprego e Industria da Xunta, Francisco Conde López © III FÓRUM RIES 18

As persoas como eixo das cidades intelixentes. Con esta proposta iniciábase este xoves o III Fórum RIES 18, un evento que se celebrará ata o sábado 26 no Pazo da Cultura.

O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, co alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, eran os encargados de inaugurar este congreso de carácter internacional que reúne a ao redor de 300 expertos do ámbito sociosanitario e da saúde.

Tamén a presidenta do Fórum, Lucía Saborido, e a presidenta do Clúster Saúde de Galicia, Rocío Mosquera. participaron no acto de inauguración oficial destacando a importancia das cidades amigables e saudables nas que non debe primar unicamente a tecnoloxía.

A idea é analizar o gran impacto que os espazos e as infraestruturas das cidades teñen na mellora da saúde e a calidade de vida dos seus habitantes.

O conselleiro Francisco Conde indicou que é necesario potenciar os servizos públicos e de atención á cidadanía para xerar crecemento e sustentabilidade. E afirmou que as cidades intelixentes son aquelas que "están centradas nas persoas".

Son o "eixe motor", comentou, "ao que temos que aspirar" e no que o sistema de ecosaúde, "xoga un papel importantísimo xunto coa tecnoloxía, que, se a poñemos ao servizo das persoas, poderá achegarnos as ferramentas e a maneira de lograr ese cambio desexado cara a onde deben camiñar as cidades"

Pola súa banda, o alcalde Fernández Lores mostrou a súa satisfacción porque o Fórum desenvólvase en Pontevedra, unha cidade "caminable" que cando el chegou á alcaldía, dixo, "tal e como lle ocorre á maioría de cidades na actualidade, estaba enferma".

Así, apuntou que é necesario "curar" ás cidades tentando reducir a presenza de coches nos espazos públicos, un proceso que pasa "indiscutiblemente" por reducir en todo o posible os coches dos espazos públicos. Para iso, engadiu, as administracións "deben comezar a tomar decisións", xa que para el o inicio do cambio cara cidades "intelixentes, camiñables e saudables" está na decisión política inicial.