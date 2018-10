Volvemos ao horario de inverno. Este sábado cambiamos a hora: ás tres serán de novo as dúas

Os pontevedreses, ao igual que o resto dos españois, despedimos este sábado o coñecido como horario de verán. Como cada última fin de semana de outubro, haberá que atrasar unha hora os nosos reloxos. Ás tres da madrugada volverán ser as dúas. Esta modificación horaria obedece a unha directiva europea que afecta a todos os Estados membro da Unión Europea e o seu obxectivo é que aproveitemos mellor as horas de luz solar.

Este sábado durmiremos pois (ou gozaremos de calquera outra forma) unha hora máis, pero a cambio a partir de agora anoitecerá antes. A maioría dos dispositivos electrónicos, entre eles móbiles ou ordenadores, farán o cambio automaticamente. Só será necesario axustar os reloxos de pulseira e outros aparatos analóxicos tales como espertadores.

Este costume de atrasar o reloxo en hora en inverno e adiantalo en verán empezouse a usar de forma xeneralizada en 1974 para poder aproveitar mellor a luz do sol (e consumir menos electricidade) tras a primeira crise do petróleo. Sete anos despois, este cambio pasou a ser obrigatorio nos países da Unión Europea.

Segundo datos da Consellería de Economía e Industria, esta modificación horaria supoñerá un aforro potencial de enerxía en iluminación estimado no 1% para o sector doméstico e do 3% para o sector servizos, o que leva aparellada unha diminución total no consumo eléctrico de Galicia próximo ao 0,4%.

O goberno autonómico sinala que, en todo caso, o aforro motivado por este cambio repercutirá sobre todo no ámbito familiar, xa que no industrial a estrutura de produción se mantén de forma constante, con independencia do horario.

Ademais, o cambio de hora supón unha modificación das horas de luz e escuridade que produce unha serie de alteracións neurohormonais nos cidadáns que, normalmente, se superan nuns poucos días tras readaptarse ás novas condicións. Os principais inconvintes adoitan ser pequenas alteracións no sono, especialmente en nenos e anciáns, así como unha sensación de cansazo máis intensa do habitual.

A decisión da Comisión Europea de abolir o cambio de hora estacional abriu un gran debate no conxunto da UE. Bruxelas quere que o último cambio horario obrigatorio sexa a finais de marzo de 2019. E os estados membros que queiran volver á hora de inverno poderían facer un último cambio de hora o domingo 27 de outubro de 2019. A partir de aí, o horario permanecería invariable para todos.