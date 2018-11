Os vándalos irrumpen no Pazo de Lourizán e deixan un rastro de pintadas, danos e cervexas

Os vándalos irromperon durante esta fin de semana no recinto do Pazo de Lourizán e deixaron ao seu paso un rastro de desfeitas no patrimonio da coñecida propiedade de Pontevedra. Os feitos xa están en coñecemento da Policía Nacional, que empezou unha investigación para tentar aclarar a identidade do responsable ou responsable dos feitos.

Fontes consultadas por este xornal confirmaron que os feitos ocorreron na noite do pasado venres ao pasado sábado. Os vándalos accederon ao recinto situado na parroquia de Lourizán e achegáronse ao propio pazo, causando desfeitas na porta de cristal do que no seu día era o salón do inmoble para entrar.

Unha vez dentro, fixeron pintadas, causaron desfeitas e, cando se foron, deixaron tamén outro sinal evidente da súa presenza e de que aproveitaron a súa visita ao pazo para facer botellón. Así, apareceron no chan varios recipientes de cervexa baleiros.

A acción dos vándalos non quedou aí e tamén incluíu un roubo. Así, segundo a información trasladada polos responsables das instalacións á Policía Nacional, tamén houbo un roubo. Este luns notouse a ausencia dun computador de sobremesa dunhas oficinas da Xunta de Galicia situadas moi preto do pazo no mesmo recinto.

Fontes oficiais da Comisaría Provincial confirmaron que durante a fin de semana recibiron un aviso do ocorrido e abriuse unha investigación na que xa se desprazaron ata o lugar axentes da brigada de Policía Científica da Policía Nacional de Pontevedra para solicitar probas que permitan localizar aos responsables destes feitos tan graves no emblemático pazo.

O Pazo de Lourizán é propiedade da Deputación Provincial, pero o seu actual usuario é a Xunta de Galicia. Fontes oficiais da administración autonómica confirmaron este luns que coñecen o ocorrido e que están a colaborar coa investigación policial.