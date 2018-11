Pontevedra ten, un ano máis, o centro da UNED con máis estudantes de Galicia

Preto de 4.500 estudantes cursarán algún grao universitario no centro asociado que a UNED ten en Pontevedra, onde se imparten 28 titulares, trece idiomas e o curso de acceso á universidade para maiores de 25 anos.

Será un ano máis o centro con máis alumnos de toda Galicia. Os graos de Psicoloxía e Dereito encabezan o ránking de matriculados con 735 e 501 inscritos respectivamente.

Destaca ademais o interese que espertou o novo grao de Criminoloxía, titulación que continúa a súa implantación no seu segundo ano de vida e que alcanzou os 107 matriculados.

O centro asociado á UNED de Pontevedra conta na actualidade con 162 docentes que exercen a súa función tutorial de maneira presencial semanalmente. Estas titorías, de carácter opcional para o estudante, axudan aos estudantes para preparar os seus exames e a resolver calquera dúbida relacionada coa materia.

Neste curso, o 57,21 % do alumnado son mulleres e un 42,79 % son homes, mentres que a idade media dos estudantes é de 37,67 anos. A este respecto, desde a UNED destacan que os menores de vinte e cinco anos representan un 15,87% da matrícula global, porcentaxe que chega ao 32,63% cos que non superan os trinta anos.

A matrícula do presente curso académico pechou con 197 estudantes matriculados no curso de acceso á universidade para maiores de 25 anos, cifra similar á do ano anterior; e a matrícula nos estudos de posgrao pechou con 217 estudantes.