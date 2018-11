Pontevedra, preparada para saborear Galicia a través dos mellores produtos gourmet

Etiqueta Negra 2017 © Mónica Patxot Etiqueta Negra 2017 © Mónica Patxot Etiqueta Negra 2017 © Mónica Patxot

Máis dun cento de expositores amosarán ata o luns 12 de novembro os produtos gourmet máis singulares, que destacan todos eles pola súa singularidade e alta calidade. É a oferta da terceira edición de Etiqueta Negra, a feira do gourmet galego e a innovación inspiradora, que se celebra no Recinto Feiral de Pontevedra.

Abrirá este sábado, a partir das once de mañá, cun maior espazo feiral e un amplo programa de actividades, que abrangue showcookings, degustacións, maridaxes e catas para poder saborear Galicia a través destes produtos de gran excelencia.

As actividades da primeira xornada comenzarán ás 13.00 horas co showcooking de Benigno Campos, o televisivo cociñeiro do programa Larpeiros, que divulgará as excelencias da gastronomía popular galega elaborando unha receita a base de fabas de Lourenzá con polbo.

Ketty Fresneda, finalista do programa MasterChef 6, estará ás 17.00 horas poñendo o seu toque tropical á faceira de tenreira galega, e unha hora despois, Pepe Solla fará unha viaxe polos pratos que compoñen o menú degustación deste ano do seu restaurante Casa Solla.

Rómulo Mendoza, un dos expoñentes da alta cocina mexicana, ofrecerá ás 20.00 horas unha demostración que leva por título Sabores e cores de México, na que o chile verde -produto estrela da gastronomía tradicional azteca- fusionarase con produtos do gourmet galego.

O chef tamén impartirá o taller Enchilando a Galicia. Enchiladas de mariscos para 24 persoas que se desenvolverá ás 17.00 horas no Espazo Etiqueta. O público participante aprenderá a preparar, e degustará, unha exquisita salsa para a elaboración das tradicionais enchiladas mexicanas con produtos galegos frescos, tales como gambas e polbo.

Pola súa banda, ás 10.00 horas haberá un curso de iniciación sobre o aceite de oliva con degustación guiada impartido por David Rodríguez, enxeñeiro agrónomo de Galeo, unha das empresas expositoras. E ás 14.15 horas o cociñeiro Alejandro Méndez Lázare da Arrocería Os Cachivaches porá en valor os queixos de Casa Zolle nas súas elaboracións con arroz.

O lanzamento en exclusiva das conservas gourmet El Abuelo Lelo, un proxecto froito do soño de dúas persoas ligadas ao mar e aos seus produtos, será ás 18.30 horas. Nace coa intención de achegar ao consumidor un produto artesanal e de calidade superior.

A Tetería da Deputación Pontevedra acollerá ás 18.00 horas unha das cinco sesións que desenvolverán sobre o té galego ao longo dos tres días da feira. Estas sesións terán como eixo central o té producido na Estación Fitopatolóxica de Areeiro e degustarase, ademais do té, un dos produtos producidos con té especificamente para esta ocasión.

Etiqueta Negra tamén contará cunha ampla e continua programación na zona de catas que desde as 11.30 horas, e en quendas de 30 minutos, contará coa presenza de numerosos produtores. Tamén haberá catas de viños e licores no espazo dedicado a estas bebidas.