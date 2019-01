Mosquera defende en Madrid que os lombos son "demostracións de amor ás persoas"

César Mosquera no Fórum Europeo de Administradores da Educación en Madrid © Concello de Pontevedra

O concelleiro de Infraestruturas de Pontevedra e actual vicepresidente da Deputación, César Mosquera, participou este venres en Madrid no Fórum Europeo de Administradores da Educación para defender o modelo urbano implantado na cidade do Lérez.

Neste marco Mosquera definiu os pasos de peóns elevados ou 'lombos' instalados por todo o centro urbano e o rural como "demostracións de amor ás persoas".

Para o edil "Pontevedra non está chea de lombos; está chea de demostracións de que as persoas son o prioritario", explicou nunha mesa redonda que compartiu con técnicos municipais de Madrid, o catedrático de psicoloxía José Antonio Corraliza e o arquitecto do CEAPAT (un organismo estatal sobre accesibilidade) Carlos Rodríguez Mahou.

Na súa intervención César Mosquera falou da "experiencia práctica dunha cidade" e defendeu que o proceso "debe abranguer a toda a cidade, non só aos barrios centrais, históricos ou de máis presión turística".

Todo iso, segundo o concelleiro pontevedrés, baixo a máxima de sinalar o dereito ao espazo público como algo fundamental ao nivel doutros dereitos irrenunciables como a sanidade ou a educación.