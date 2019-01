Activistas tentan obstaculizar o campionato provincial de caza de raposos

A súa celebración estaba envolvida de polémica desde hai días, e este sábado, na data escollida para o seu desenvolvemento, non ía ser menos.

Activistas de diversos colectivos animalistas e ecoloxistas tentaron obstaculizar o campionato provincial de caza de raposos nos montes de Cerdedo-Cotobade.

Segundo sinalou o partido PACMA, á primeira hora do día "os activistas conseguiron escorrentar aos raposos coas súas bucinas e evitado que calquera animal sexa cribado polas balas dos cazadores". Ademais compartiron varios vídeos da protesta.

Las bocinas de los activistas siguen silenciando los disparos de los cazadores en Galicia. #YoNoDisparo pic.twitter.com/TxjahEhQtD — PACMA (@PartidoPACMA) 12 de enero de 2019

Trátase dunha actividade, o XXVI Campionato Provincial de Raposo de Pontevedra, envolvido en polémica desde o seu anuncio, con críticas entre outros do deputado do BNG Luís Bará ou do colectivo Adega. Ademais a Asociación Animalista Libera e a Fundación Franz Weber dirixiron un escrito á Subdelegación do Goberno pedindo que se garantise a seguridade e integridade das persoas que queiran participar de protestas.

O campionato de caza está organizado pola Federación Galega de Caza e conta coa colaboración de Xunta, Concello de Cerdedo-Cotobade, a empresa Ence e as sociedades de caza de Cerdedo, Cotobade e Coirego.