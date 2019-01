A Fundación A.M.A. aproba o seu Plan de Actuación 2019

Diego Murillo © A.M.A.

O padroado da Fundación A.M.A., presidido por Diego Murillo e composto por 14 prestixiosos profesionais sanitarios, entre os que figuran os presidentes dos Consellos Xerais de Farmacéuticos, Médicos, Odontólogos e Veterinarios, o Presidente e Secretario Xeral de A.M.A. Seguros e destacadas personalidades de Asociacións Profesionais e Científicas, aprobou o pasado 13 de decembro o Plan de Actuación 2019, no que se atopan as novas iniciativas que a institución poñerá en marcha e apoiará ao longo deste ano.

A Fundación A.M.A. seguirá centrando a súa actividade en 2019 en tres bases fundamentais: o apoio á formación dos futuros profesionais sanitarios a través da concesión de bolsas; a divulgación científica, mediante a convocatoria de premios e axudas á formación; e o apoio a organizacións sen ánimo de lucro en proxectos sociais.

Deste xeito, en 2019 continuará o seu programa de Bolsas de posgrao en Sanidade incluíndo, ademais das tradicionais axudas para médicos, enfermeiros, farmacéuticos e psicólogos, bolsas para a formación de biólogos, físicos e químicos como na anterior edición, segundo informou Diego Murillo. Así, este ano convocaranse un total de 124 bolsas á formación de futuros profesionais sanitarios, entre as que se atopan as 11 axudas para profesionais veterinarios.

Ademais, durante a reunión do padroado da Fundación A.M.A. decidíronse os gañadores dos V Premios Mutualista Solidario. Nesta edición, o primeiro premio dotado con 12.000 euros, foi para o proxecto de creación dun servizo de cirurxía ortopédica e traumatoloxía, de Cirurxiáns Ortopédicos de España para o Mundo (COEM). O proxecto de educación na inclusión, da Fundación También obtivo o segundo premio, dotado con 10.000 euros. Por último, o terceiro premio, de 8.000 euros, recaeu no proxecto de envellecemento activo en persoas con discapacidade intelectual, desenvolto pola Fundación Prodis. Tamén resultaron premiados cunha dotación de 6.000 € cada un, a Fundación ADELA, a Fundación AMDEM, a Asociación Down "Xuntos" de Pontevedra, Fundación Emailaikat e FundAME.

Un ano máis, a Fundación A. M.A. continuará apoiando iniciativas sociais, como os comedores sociais ou os bancos de alimentos que axuda a financiar, campamentos infantís ou programas de integración con distintas Ong e fundacións ata un total de 78 proxectos desenvoltos por todas as Comunidades Autonomas.de España.

O padroado da Fundación A.M.A. á vista das valoracións recibidas polo Xurado dos traballos presentados á XVII edición dos Premios Científicos que levaban por título "A seguridade do Paciente como centro das políticas de calidade sanitaria", decidiu declarar deserto o premio e na próxima convocatoria deste prestixioso certame terán unha dotación extraordinaria de 40.000 euros para o traballo premiado e 20.000 euros para o segundo clasificado.

Por último, o padroado da Fundación A.M.A. aprobou, por unanimidade o nomeamento de Luís Núñez Desiré como novo Secretario non Patrón da Fundación; de Bartolomeu Beltrán como novo Tesoureiro da institución; e de Rafael Campos Arévalo como Vicepresidente non Patrón do Padroado da Fundación.

O presidente da Fundación A. M.A., Diego Murillo, quixo reiterar o seu agradecemento aos patróns pola súa dedicación e a A.M.A., como patrocinador único da Fundación, polo seu compromiso coa sociedade que permite, un ano máis, continuar co Plan de Actuación da institución.

A Fundación A.M.A. é o vehículo a través do que A.M.A., a Mutua dos Profesionais Sanitarios, articula a súa estratexia de responsabilidade civil corporativa, apoiando iniciativas que axuden ao desenvolvemento da Sanidade, das profesións sanitarias e da sociedade no seu conxunto.