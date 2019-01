Rexeitan todas as alegacións presentadas ao orzamento municipal de 2019

Ningunha das alegacións ao orzamento municipal de 2019 foi aceptada. Así o explicou o edil de Facenda, Raimundo González, ao remate da comisión na que se analizaron as reclamacións presentadas.

As alegacións, remitidas pola ONG Libera, un colectivo de defensa do patrimonio e o sindicato Comisións Obreiras, foron rexeitadas co voto a favor de BNG e PP e a abstención de PSdeG-PSOE, Marea e Cidadáns.

En concreto, as peticións de Libera, que reclamaba máis investimento en protección animal, e do colectivo que solicitaba máis fondos para o coidado dos petróglifos do municipio, non se admitiron ao non axustarse aos motivos que prevé a lei para cambiar contas xa aprobadas.

O mesmo sucede con oito das alegacións presentadas por CC.OO, que entre outras cuestións, solicitaba que o diñeiro das horas extra destinárase a un aumento de persoal, consideraba que a partida para xubilacións anticipadas era insuficiente ou pedía aumentar o crédito para prevención de riscos laborais.

A outra alegación do sindicato, que denunciaba que non existira negociación coa parte social na tramitación do orzamento, foi desestimada ao existir un informe de Persoal que acredita, mediante actas públicas, a existencia dos devanditos contactos.

Así, o pleno do próximo luns 21 de xaneiro, elevará a definitivo o orzamento municipal de 2019. Será, do mesmo xeito que na comisión, co único voto a favor do BNG e a abstención de PSdeG-PSOE e Marea. Tanto o PP como Cidadáns rexeitarán as contas para este ano.

Ademais, a corporación municipal aprobará por unanimidade a nova ordenanza fiscal que se aplicará ás empresas de telefonía que operan na cidade. Con ela, o Concello espera recadar uns 176.000 euros anuais. Antes da súa entrada en vigor haberá un período de trinta días para presentar alegacións.