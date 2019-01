Os socialistas esixen a Feijóo un plan de reforma dos centros de saúde de Pontevedra

O PSdeG-PSOE volveu a alertar este venres sobre a "preocupante" situación da atención primaria na provincia de Pontevedra. A través do seu secretario xeral na provincia, David Regades, os socialistas esixiron ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, un plan de reforma de todos os centros de saúde de Pontevedra.

Así o acordou o comité executivo provincial dos socialistas pontevedreses, que instan ao Sergas para "avaliar" os recursos materiais da sanidade na provincia, despois de que os propios profesionais denunciasen que "non teñen os medios necesarios".

Regades engadiu que o PSdeG-PSOE solicita tamén máis prazas de médicos internos residentes, os coñecidos como MIR, e que se fagan ofertas "dignas" a médicos e enfermeiras porque "non é certo" que non haxa profesionais que non queiran traballar en Galicia, senón que non se lles ofrece unhas condicións aceptables.

Nesta mesma reunión, os socialistas nomearon a Paula Fernández, vicesecretaria do partido na provincia, como coordinadora do comité electoral provincial para as municipais do próximo mes de maio.

Para esta cita coas urnas, David Regades reiterou que o PSOE será a "primeira forza" tanto en número de votos como en deputados provinciais, logrando que todos os seus alcaldes e alcaldesas "sígano sendo" e, algúns deles, alcanzando incluso a ansiada maioría absoluta.

Os socialistas tentarán presentar candidaturas nos 61 concellos da provincia. Nas anteriores eleccións non o lograron en Agolada, Dozón e Portas.

Regades anunciou que neste momento están a traballar na configuración destas candidaturas e espera poder anuncialas todas a mediados de marzo.