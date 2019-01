Chega a Pontevedra Jucil, a nova asociación da Garda Civil en defensa da equiparación salarial real

Presentación da nova asociación Jucil na Comandancia da Garda Civil de Pontevedra © Mónica Patxot

Os axentes da Garda Civil da provincia de Pontevedra tiveron este luns a oportunidade de coñecer de primeira man o traballo dunha nova asociación sectorial, Xustiza para a Garda Civil (Jucil), un colectivo creado o pasado mes de agosto ao abrigo da Asociación Xustiza Salarial Policial (Jusapol) e que, tras meses de traballo en silencio, acaban de dar a coñecer o seu labor.

A presentación correu a cargo de Cristian Eric Marco, secretario xeral de Jucil a nivel estatal, que se desprazou a propósito desde Aragón para realizar presentacións en todas as provincias galegas e outras comunidades do noroeste peninsular durante esta semana. A súa intención é facer unha 'xira' de cinco días para que os compañeiros gardas civís das distintas comandancias coñezan o seu traballo e se unan a eles, de modo que este luns presentouse ante os medios de comunicación e convocou ao persoal da Comandancia pontevedresa para unha reunión.

Jucil, do mesmo xeito que o sindicato Jupol da Policía Nacional, naceu ao abrigo de Jusapol, como un paso máis neste movemento e como ferramenta dos axentes da Policía Nacional e a Garda Civil para reivindicar a nivel estatal unha equiparación salaria real coas policías autonómicas. Segundo explicou Cristian Eric Marco, durante as negociacións de 2018 co goberno para a equiparación, Jusapol non puido sentar na mesa de negociación ao non estar lexitimado nin como sindicato nin como asociación, por iso é polo que decidisen dar este paso de constituírse oficialmente.

Esta nova asociación conta xa en toda España con 7.000 asociados, pasando a ser a segunda asociación en número de integrantes na Garda Civil. A nivel provincial, teñen 137 socios, o 10% do persoal, segundo as cifras achegadas este luns polo seu secretario xeral. Deles, sete son mulleres.

Nos primeiros meses de existencia de Jucil, en Pontevedra creouse unha executiva provisional na que actuaba como portavoz José Ares Muñiz, pero desde este luns hai xa unha nova dirección elixida polos asociados. Neste novo órgano de presentación non están os que dirixiron a constitución do colectivo na provincia porque, segundo explicaron, "tan só queriamos poñela a andar, e que agora entre todos se elixise os responsables". O novo secretario provincial que resultou elixido é Aitor Varela Martínez.

Jucil preséntase como unha asociación que loita pola "equiparación salarial real" entre todos os órganos policiais de España, descontentes co acordo alcanzado polas outras asociacións co Goberno, que "en realidade é unha subida salarial que deixa fóra moitas reivindicacións" como, por exemplo, a 7.000 compañeiros que están en segunda actividade ou na reserva e aos que non se aplicou a medida e tamén as peticións relativas a orfos e viúvos do Corpo, que cobran tan só 730 euros ao mes, "moito menos" que os doutros corpos policiais.

Ademais, engaden á súa loita a defensa dos dereitos sociolaborais deste colectivo, a abolición do Código penal Militar na Garda Civil e a defensa da Iniciativa Lexislativa Popular auspiciada desde Jusapol para equiparación real, que supoñería a aprobación dunha lei retributiva de aplicación a todos os corpos policiais. Nos últimos días xa se reuniron cos partidos da oposición e este luns trasladábanlle as súas emendas á ILP ao PSOE.