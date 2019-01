RADIO.- A Asociación GAMER de Pontevedra pasa por A gruta de Gizamaluke

A gruta de Gizamaluke ten un invitado no estudo de PontevedraViva Radio. Marcos González é o presidente de Gaming Troop, a Asociación de GAMERS de Pontevedra que xurdiu en 2016. Un colectivo que polas súas características e funcionamento case é único en España e que de feito está a recibir comunicacións respecto diso para seguir o seu exemplo e poñer en marcha iniciativas similares noutros lugares.

Carlos Pereiro, xestor de Morcego e condutor de A gruta de Gizamaluke, charla con Marcos González sobre esta exclusiva e exitosa traxectoria, que por exemplo na última edición de Pont- Up Store, levou o recoñecemento ás mellor TIC.

Ademais desa entrevista, non faltan neste podcast número dez, as noticias de 'Que pasa non mundo?', con cuestións como a ruptura entre Bungie e Activision; a devolución a unha familia, e por parte de Epic, de 1.200 dólares que o seu fillo gastara en Fortnite; a próxima saída da revisión de Resident Evil 2. E entre estas noticias relacionadas cos videoxogos, unha que mira a Galicia e ao máster de videoxogos coruñés da EBF.

Para concluír, Sara Orozco trae a esta entrega de 'A gruta de Gizamaluke' unha reportaxe sobre 'Kingdom Hearts 3. A historia da luz e a escuridade'.