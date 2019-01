A lista de espera para ser operado no CHOP é de 39 días

O Servizo Galego de Saúde asegura que a área sanitaria de Pontevedra volve manter, ao remate do ano 2018, os tempos medios de espera para intervencións cirúrxicas, primeiras consultas e para primeiras probas diagnósticas entre os máis baixos de todo o sistema sanitario público galego.

Os datos oficiais que o Sergas fixo públicos este xoves, reflicten que a área sanitaria de Pontevedra é a segunda de Galicia coa menor espera para unha intervención cirúrxica, con 39,8 días de demora media, sendo tan só superada por Ferrol con 39,2 días de espera media.

Concretamente son 39,7 no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra e 40,6 días no Hospital do Salnés.

No que respecta a primeiras consultas externas o tempo medio de espera nesta área sanitaria de Pontevedra acada os 37,2 días (37,7 días no CHOP e 34,7 días no Salnés)

O Sergas asegura que estas cifras consolidan á pontevedresa como unha das áreas sanitarias coas demoras máis baixas de todo o sistema público galego.

As probas diagnósticas máis significativas tamén rexistran tempos de espera moi inferiores á media galega.