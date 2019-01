O BNG pide a dimisión da conselleira Ethel Vázquez "por mentir e insultar a intelixencia de todos os caldenses"

O portavoz do grupo municipal e candidato do BNG á Alcaldía de Caldas de Reis, Manuel Fariña, pediu a dimisión da conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez "por mentir e insultar a intelixencia de todos os caldenses".

Manuel Fariña compareceu este venres en rolda de prensa na sede do BNG en Pontevedra para trasladar o seu enfado coa postura adoptada pola Xunta na última reunión do comité de crise do Concello de Caldas de Reis na que o Goberno galego asegurou que nunca se detectou a presenza de toxina no encoro do Umia, negando que existise risco para a saúde. A Xunta se admitiu que a presa aínda presenta cianobacterias e que traballará para reducilas.

Nesa reunión a directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez, comprometeuse a colaborar técnica e financeiramente co Concello de Caldas na mellora do saneamento da parroquia de Paradivas e no estudo de posibles novas captacións de auga, pero que realizarían técnicos propios e non o biólogo Fernando Cobo, director da Estación de Hidrobioloxía Encoro do Con, da Universidade de Santiago de Compostela como demandou o Bloque.

Este venres o portavoz do BNG mostrou analíticas do ano 2010 "que demostran que se se detectou toxina no Umia" o que provocou o corte da subministración de auga á localidade de Caldas de Reis e tamén lembrou que obra en poder @de la Xunta de Galicia un estudo do citado profesor Fernando Cobo na que consta que "todos os anos nos que se analizaron as mostras por parte desta estación detectouse a toxina".

O portavoz nacionalista ha indicado que "non podemos consentir que se neguen os datos" desde o departamento autonómico que dirixe Ethel Vázquez, polo que pediu a "dimisión inmediata" da conselleira por "mentir dunha forma tan descarada".

O Bloque tamén pide ao presidente do Executivo galego, Alberto Núñez Feijóo "que colla o touro polos cornos" e atenda ao comité de crise do Concello de Caldas de Reis "poñéndose á fronte dun problema tan importante de saúde pública".