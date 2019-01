Deteñen un home de 35 anos que roubou un móbil de 1.000 euros a unha moza na Alameda

Un mozo de 35 anos foi detido pola Policía Nacional en Pontevedra tras roubar un móbil valorado nuns 1.000 euros a unha persoa que paseaba pola rúa.

Os feitos, segundo informa a comisaría provincial, producíronse sobre as 22.30 horas do pasado mércores 23 de xaneiro na zona da Alameda.

Unha moza que camiñaba mentres falaba por teléfono notou como alguén lle subtraía o teléfono móbil por detrás e saía fuxindo á carreira en dirección á avenida Raíña Vitoria.

A vítima pediu axuda a berros e saíu correndo tras el e ao chegar á altura do hotel Dabarca foi auxiliada por un home que retivo ao presunto autor da subtracción.

Os axentes, tras recibir o aviso, dirixíronse a toda velocidade ao lugar e atopáronse xa co autor do furto do teléfono retido e puideron devolver o teléfono á súa propietaria.

A Policía detivo o autor da subtracción por un delito de furto e trasladárono a dependencias policiais, onde a vítima presentou denuncia contra el.