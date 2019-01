A área sanitaria xa dispón do seu Consello Asesor de Pacientes

A área sanitaria de Pontevedra dispón do seu Consello Asesor de Pacientes, que conta coa adhesión de 19 asociacións de doentes.

Este consello se reuniu este venres por primeira vez nun acto celebrado no Hospital Provincial de Pontevedra, que contou coa presencia do xerente, Jose Ramón Gómez Fernández, que é o presidente deste órgano colexiado de carácter consultivo.

O Consello Asesor de Pacientes ten por finalidade a mellora da calidade da asistencia sanitaria a través da percepción dos servizos sanitarias por parte dos pacientes.

Así mesmo, asesora á Xerencia sobre as actividades que teñan impacto sobre as condicións da atención, a mellora da saúde e autonomía persoal e os contidos das guías de información dirixidas aos pacientes. Realiza propostas que melloren a información dirixida a incrementar a seguridade dos pacientes e colabora no deseño dos espazos asistenciais.