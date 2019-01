Os taxistas ven "difícil" a implantación de Uber ou Cabify en Pontevedra

A Asociación do Taxi de Pontevedra considera que as plataformas de VTC (vehículos de transporte con condutor) Uber e Cabify téñeno "difícil" para implantarse na cidade e sostén a súa afirmación en dous motivos.

O primeiro motivo polo que cren que non ten moita cabida na cidade é porque, segundo o presidente provincial da asociación, José Crespo Boullosa, "a verdade, creo que estamos a prestar un bo servizo" e o segundo, que "non hai moita demanda".

José Crespo insiste que esas plataformas son "unha competencia desleal para os taxis" e considera que é lóxico protestar pola situación actual, aínda que descarta sumarse ás manifestacións que se están realizando en Madrid estes días, ás que si acudiron outros profesionais de cidades galegas como Vigo.

"Á sociedade, aos medios, parécelle mal o que están facendo os compañeiros. Home, non as cousas agresivas, pero a protesta sí, ten que existir", indicou este luns José Crespo en declaracións a PontevedraViva. No seu caso, descartan sumarse ás mobilizacións, pero non se manterán inactivos, senón que están a negociar coa Xunta de Galicia para que a nivel autonómico regúlese ben o sector.

Os autopatrones pontevedreses demandan que se manteña a regulación inicial dun VTC por cada 30 taxistas, porcentaxe que chegou a alcanzar cifras de catro a un -totalmente opostas- despois de que os tribunais, aplicando a coñecida como Lei Omnibus, concedesen licenzas VTC "a diestro e sinistro".

"Non pode ser, non pódese permitir, téñeno que regular dalgunha maneira", pide José Crespo, que lembra que as licenzas VTC foron creadas para ofrecer servizos con contratación previa dunha hora nunha sede e sen callejear. "Se iso llo conceden, previa contratación dunha hora de antelación, xa estariamos máis ou menos conformes", asegura. Con todo, agora dáse a circunstancia de que non se cumpren esas condicións e mesmo "están callejeando, collen a xente na rúa como non taxi".

Á hora de soster que fan unha competencia desleal aos taxis, argumenta que "eles teñen a súa tarifa propia, súbena, báixana, depende da demanda" cando os taxistas están obrigados legalmente a ter un aparello taxímetro, precintado por industria, e unha tarifa aprobada polo Concello e a Xunta de Galicia que "pasa un montón de filtros".