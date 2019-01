Sito Miñanco, condenado a catro anos de cárcere por branqueo de capitais do narcotráfico

Sito Miñanco © Mónica Patxot

O narcotraficante de Cambados José Ramón Prado Bugallo, coñecido como Sito Miñanco, deberá cumprir catro anos de prisión e pagar unha multa de seis millóns de euros por un delito de branqueo de capitais cometido, segundo a Audiencia Provincial de Pontevedra, xunto á súa primeira esposa, unha das súas fillas, a súa ex cuñada e un empresario da súa máxima confianza.

A Sección Segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra condenou como autores dun delito de branqueo de capitais procedentes do tráfico de drogas a Miñanco, Rosa María Prado Pouso (filla), María Rosa Pouso Navazas, Josefa Pouso Navazas (ex cuñada); e José Alberto Aguín Magdalena (empresario da súa máxima confianza) e, ademais, acordou a clausura definitiva da entidade Inmobiliaria San Saturnino S. L. desde a que cometeron o delito.

A Fiscalía solicitaba para cada un deles unha pena de seis anos de prisión e o pago dunha multa de dez millóns de euros, pero finalmente o tribunal que lle xulgou no cuarto trimestre de 2018 na Audiencia decidiu reducir tanto o ingreso en prisión como a multa. Á hora de fixar a pena, valoraron "o volume de diñeiro branqueado", os "negocios que levantaron, que sostiveron e que aínda teñen" e a cantidade de sociedades que formaron "para ocultar ou, canto menos, maquillar, a procedencia do diñeiro".

Os maxistrados do tribunal provincial consideran acreditado na sentenza que "sen distincións entre eles", todos os acusados "participaron activamente de forma fundamental no conxunto de actos a través dos que pretendían lavar o diñeiro procedente do narcotráfico". Así, detallan que Miñanco e Aguín Magdalena "coñecían perfectamente" que o diñeiro empregado para a adquisición das propiedades da inmobiliaria procedía "e mesmo eles mesmos obtíñano" das súas actividades delituosas.

As outras tres acusadas, pola súa banda, non só pola súa relación familiar con Miñanco, "non podían ignorar ou mesmo sabían dabondo" a orixe dese diñeiro, segundo engade o tribunal, que advirte das "mañas" empregadas por todos para "disimular" a súa actividade a través de compravendas, préstamos, hipotecas ou sociedades instrumentais.

Miñanco recibiu a notificación desta sentenza en prisión provisional tras ser detido a principios de 2018 por presuntamente liderar unha das estruturas narcocriminales máis potentes a nivel mundial mentres gozaba dun terceiro grao penal. Xa pasou máis de 23 anos en prisión desde a súa primeira condena en 1993 por un alixo de cocaína, pero que ata agora sempre fora condenado por narcotráfico, nunca por branqueo.

O fallo sinala que o coñecemento que tiñan os sospeitosos da procedencia delituosa do diñeiro dedúcese "dunha forma ben fácil do notorio e desproporcionado incremento patrimonial que cos seus demostrados ingresos legais e ordinarios, non puideron xustificar".

A "orixe do diñeiro", segundo a sentenza, só se explica "pola relación de todos eles coas actividades delituosas", sobre todo, de Sito Miñanco, pois os ingresos lícitos que puideron acreditar os imputados "non lles daban para manexar tan inxentes cantidades de diñeiro".

A sentenza recolle que a inmobiliaria era "o eixo ao redor do cal todos os acusados levaron a cabo o delito de branqueo de capitais", e decretou o comiso da totalidade de bens que consideran que foron adquiridos con diñeiro procedente do narcotráfico.